Гасла «Росія для росіян!» і «Вбивай хача!» не визнані націоналістичним

Гасла «Росія для росіян!» і «Вбивай хача!» не є націоналістичними. Як повідомляє «Эхо Москвы», такого висновку дійшла психолого-лінгвістична експертиза, проведена на замовлення Слідчого комітету при прокуратурі Російської Федерації.

Судова експертиза проводилася в рамках розслідування справи про побиття петербурзького школяра Тагіра КЕРІМОВА. На учня 9-го класу Т.КЕРІМОВА 14 лютого цього року напали більше 20 молодиків, які били його, викрикуючи «Россия для русских» та «Убивай хача, мочи хача». Школяр впав в кому, але вижив.

Правоохоронні органи, тим часом, порушили кримінальну справу і заарештували п`ятеро чоловік, в рамках якого і була проведена психолого-лінгвістична експертиза.

Експерт Центру судових експертиз Північно-західного округу Олена КІРЮХИНА дійшла висновку, що фрази «Крысам – крысячья смерть!» і «Россия для русских» в контексті справи не спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі. А заклики «убивать хачей» можуть уживатися «іронічно, не серйозно».

На думку адвоката постраждалого Дмитра ДІНЗЕ, якщо не буде призначена повторна експертиза, то підозрювані уникнуть відповідальності.

Після оприлюднення скандального висновку відділ з розслідування особливо важливих справ Слідчого управління СКП РФ по Петербургу знову взяв у провадження кримінальну справу за фактом побиття Тагіра Керімова, повідомляє Газета.ру з посиланням на офіційний сайт відомства. Як повідомляє пітерський СКП, «впродовж розслідування будуть проведені заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин події, зокрема мотивів злочину, для чого буде ще раз проведена комплексна соціогуманітарна експертиза». Як наголошується в повідомленні слідчого управління, справу взято під особливий контроль керівництвом слідчого управління.