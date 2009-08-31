Триває Перший міжнародний фестиваль ромського мистецтва

В Ужгороді проходить Перший міжнародний фестиваль ромського мистецтва.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив організатор фестивалю голова культурного товариства «Ром Сом» Аладар ПАП.

За його словами, до Закарпаття на фестиваль з’їхалися роми зі Словаччини, Угорщини, Румунії та Польщі, а також з усієї України.

Підтримали проведення ромського фестивалю організація Open Society Institute і Вишеградський фонд, які допомогли закарпатським ромам організувати видовищний концерт за участю багатьох українських і закордонних ромських колективів.

Глядачі вперше зможуть побачити старовинні ромські танці з кількох регіонів європейських країн. Ужгород на фестивалі представлятимуть лауреат багатьох фестивалів, у тому числі володар гран-прі кількох міжнародних фестивалів, ансамбль «Ром Сом», співачка Неля АДАМ і «золотий голос» Йосип ХОРВАТ.