Частина киян вже сьогодні може залишитися без води

Кияни, які проживають на верхніх поверхах будинків, сьогодні можуть залишитись без холодної води через конфліктну ситуацію при розрахунках між “Київенерго” та “Київводоканалом”.

Як зазначається у повідомленні “Київенерго”, оприлюдненому на офіційному сайті компанії, нею надіслано офіційне повідомлення ВАТ «АК «Київводоканал» про відключення з 31 серпня насосного обладнання компанії для підвищення тиску холодної води.

Як наголошують у “Київенерго”, підставою для відключення є відмова “Київводоканалу” продовжувати договір на надання послуг з підкачування холодної води, небажання підписувати акти про раніше надані послуги, а також заборгованість у сумі понад 50 млн. грн.

“Київводоканал” мав достатньо часу для приведення документів з використання насосів у відповідність до законів та для обговорення варіантів погашення заборгованості у 50 млн. грн. Оскільки з боку “Київводоканалу” за три тижні не було зроблено жодних кроків, це означає, що або компанія не хоче працювати у межах закону, або послуга з підкачування холодної води їй не потрібна», - заявив голова правління АК «Київенерго» Едуард СОКОЛОВСЬКИЙ.

“Київенерго” нагадує, що попередження про неможливість безкоштовно і безпідставно використовувати насосне обладнання для підвищення тиску холодної води для потреб “Київводоканалу” енергокомпанія озвучила 5 серпня і надала відстрочення до 18 серпня для ухвалення рішення про укладення договору про експлуатацію.

Крім того, в енергопостачальній компанії зауважили, що «усі борги “Київводоканалу” перед “Київенерго” підкріплені судовими рішеннями і є законними вимогами одного господарюючого суб`єкта до іншого”.

Е.СОКОЛОВСЬКИЙ також наголосив, що компанія “не має жодних відносин з населенням щодо постачання води, тому про те, як без насосів, за які не хочеться платити, доведеться подавати воду на верхні поверхи, повинні думати керівники “Київводоканалу”.

“Київенерго” стверджує, що за послугу з підкачування води, яка дозволяє мешканцям верхніх поверхів отримувати холодну воду, зобов`язаний оплачувати “Київводоканал”. Щомісяця “Київенерго” витрачає понад 1 млн. грн. на підтримку інфраструктури з підкачування холодної води в інтересах “Київводоканалу”.

“Відключення насосного обладнання, яке без договірних відносин експлуатує “Київводоканал” і відмовляється оплачувати ці послуги, не суперечить законодавству України, відповідальність за наслідки для споживачів несе компанія-боржник”, - підкреслюється в повідомленні “Київенерго”.

Як інформують в енергокомпанії, з 2006 року “Київводоканал” наполягає на відсутності між ним і “Київенерго” договірних відносин щодо надання послуг з підвищення тиску холодної води. Однак така позиція водоканалу є неправомірною з огляду на те, що своєю ухвалою Верховний Суд України від 15 січня 2009 року залишив у силі судові рішення у справі № 6/582-42/258, якими встановлено факт дії (чинності) договору № 1 від 01.06.2005 про надання послуг з підвищення тиску холодної води, укладеного між “Київенерго” та “Київводоканалом”, і зобов’язав останнього надати “Київенерго” передбачені договором документи для визначення обсягу та вартості за договором послуг за період з 1 січня 2006 року до 9 жовтня 2007 року.

Однак, як заявляють у “Київенерго”, досі судові рішення “Київводоканалом” не виконано, документи не надано, а розрахунки не проведено.

Крім того, в енергокомпанії інформують, що про чинність договору додатково свідчить нещодавно (24.07.2009) постановлене Господарським судом міста Києва рішення у справі №6/444, яким відмовлено “Київводоканалу” у задоволенні його позову до «Київенерго» про встановлення факту припинення дії договору про надання послуг з підвищення тиску холодної води на підставі його чинності.

У відповідь на заяву АК «Київенерго» щодо припинення з 31 серпня енергозабезпечення насосів підкачування води у разі несплати ВАТ «АК «Київводоканал» 47 млн. 696 тис. грн. прес-служба ВАТ «АК «Київводоканал» заявила: “Питання заборгованості ВАТ «АК «Київводоканал» перед АК «Київенерго» лежить поза правовим полем і не може бути вирішено інакше як в судовому порядку”.

«Київводоканал» наполягає, що 5 березня цього року Господарський суд Києва підтвердив рішення Господарського суду столиці від 24 липня 2008 року і постанову Київського апеляційного господарського суду від 26 листопада 2008 року щодо безпідставності позовних вимог АК «Київенерго» до ВАТ «АК «Київводоканал», а, отже, спростував факт існування боргу «Київводоканалу» перед «Київенерго» за обслуговування водонапірних агрегатів.

Крім того, “Кивводоканал” наполягає, що, відповідно до порядку формування тарифів за послуги ЖКГ, витрати на підвищення тиску води у багатоповерхових будинках є складовою тарифу на послуги утримання будинків та споруд і прибудинкових територій.

“Таким чином, причина відключення багатоповерхових житлових будинків від водопостачання через борги ВАТ «АК «Київводоканал» не відповідає дійсності, а сам факт погроз має розглядатися у прокуратурі м. Києва”, - заявляють у “Київводоканалі”.