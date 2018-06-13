Нафталін від омбудсмана

24 червня цього року уперше за 11 років Верховна Рада не прийняла постанову про щорічну доповідь омбудсмана Ніни Карпачової про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні. 223 депутати відмовилися голосувати за неї. Навіть після слів спікера Володимир Литвина про те, що: «не брати участь в голосуванні за цю постанову – це рівнозначно тому, що встати зупиняти сонце, щоб воно сходило…», народні депутати погодилися тільки на те, щоб прийняти проект постанови за основу і відправили його на доопрацювання.

І ось завтра, 1 вересня, парламент зробить третю спробу прийняти постанову про щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні. (Загалом, за 11 років омбудсманом було представлено усього п‘ять (замість 11) щорічних і дві спеціальні доповіді, що є порушенням вимог ст. 18 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини").

Відправлений на доопрацювання проект постанови був, як завжди, абсолютно формальним. Єдине, до чого він зобов‘язував органи влади, – ознайомитися з рекомендаціями і висновками Уповноваженого. Зміст останнього проекту слово в слово повторював усі попередні постанови про щорічні доповіді омбудсмана.

Маючи на руках об‘ємний текст доповіді Ніни Карпачової, народні депутати, очевидно, її навіть не відкривали, бо інакше б помітили, що 24 червня 2009 року Уповноважений представила їм «нафталінову» доповідь за результатами моніторингу дотримання прав людини у 2006 – 2007 роках. Виступаючи у парламенті, омбудсман оперувала фактами і даними за 2008 рік, яких і близько немає у тексті доповіді. А ініціатори проекту постанови пропонували Верховній Раді рекомендувати усім органам влади розглянути висновки та рекомендації Уповноваженого дворічної давності задля поліпшення стану забезпечення прав і свобод людини в Україні.

Виходить, що права людини у нас вимірюються "подвійними стандартами": тоді як для громадян існує термін давності на звернення до Уповноваженого (посилаючись на ст.17 Закону про Уповноваженого, омбудсман відмовляє громадянам у відкритті провадження, якщо заява подана через рік після виявлення порушення прав), сама Ніна Карпачова представляє Верховній Раді факти дворічної давності. А народні депутати цього навіть не помічають! Може, їхню увагу приспав розкішний подарунок, зроблений Ніною Карпачовою? Нагадаю, що 24 червня Уповноважений подарувала Верховній Раді щойно привезену із Національного архіву Швеції першу писану Конституцію України - Конституцію гетьмана Пилипа Орлика.

Друга спроба проголосувати постанову про щорічну доповідь омбудсмана мала відбутися 9 липня. Цього не сталося через блокування у цей день роботи парламенту фракцією Партії регіонів. До другого читання проект постанови був доповнений одним досить суттєвим пунктом: «Звернути увагу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на необхідність неухильного дотримання вимог Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», зокрема статті 18, щодо термінів представлення Верховній Раді України щорічної доповіді про стан дотримання та захисту прав і свобод людини, а також змісту доповіді стосовно випадків порушень прав і свобод людини і громадянина, які мали місце протягом року, та результатів перевірок, що здійснювалися протягом року щодо якого подається доповідь ».

Тобто, автори проекту постанови нарешті наважилися запропонувати народним депутатам зробити делікатне зауваження омбудсману за систематичне порушення ним вимог ст. 18 Закону України про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. При цьому, надалі без уваги залишився той факт, що рекомендації Уповноваженого щодо поліпшення стану забезпечення прав і свобод людини в Україні у 2009 році ґрунтуються на даних моніторингу за 2006 – 2007 рік.

У 2008 році силами тринадцяти громадських організацій був проведений моніторинг діяльності Уповноваженого. За його результатами, діяльність Ніни Карпачової була визнана малоефективною і непрозорою. Після доведення до відома омбудсмана результатів моніторингу помітно пожвавилася активність Уповноваженого у висвітлені своєї діяльності. Уперше за останні чотири роки з‘явилася на світ щорічна доповідь омбудсмана (попередня доповідь представлялася парламенту у липні 2005 року). Але те, що доповідь 2009 року побудована на застарілих даних, справляє прикре враження. Здається, що популістськими діями омбудсман просто камуфлює відсутність системної роботи.

Сподіваюся, що 1 вересня, перш ніж приймати постанову про щорічну доповідь омбудсмана, народні депутати все-таки уважно познайомляться зі змістом представленої їм 24 червня 2009 року доповіді.

Так як рекомендувати виконавчим органам влади у 2009 році розглядати висновки і рекомендації омбудсмана дворічної давності є нераціональним, Верховна Рада мала б ще цього року заслухати таки доповідь Ніни Карпачової про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні у 2008 році. Також хотілося б, щоб у першому кварталі 2010 року омбудсман представила парламенту свою доповідь за 2009 рік, як того вимагає Закон про Уповноваженого.

Людмила Коваль