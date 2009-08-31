Конкурс регіональних представників міжнародного фестивалю ”Docudays.Ua”

Міжнародний фестиваль "Дні документального кіно про права людини «Docudays Ua» оголошує додатковий конкурс регіональних партнерів для проведення мандрівного фестивалю у наступних регіонах країни:

Дніпропетровськ, Житомир, Одеса, Миколаїв, Луцьк.

Вимоги до партнерів: Досвід діяльності громадської або правозахисної організації, можливості організувати якісні покази, дискусії та інформування потенційного глядача в регіоні.

В заявці вказати наступну інформацію:

1. Коротко про вашу організацію.

2. Описати досвід організації різних заходів.

3. Описати досвід ефективної співпраці з медіа та проведення прес-конференцій.

4. Описати ваші можливості залучити цільову аудиторію: студентів, учнів середніх та вищих навчальних закладів, представників місцевої законодавчої та виконавчої влади, громадських та правозахисних організацій, журналістів.

УВАГА:

Фестиваль не надає регіональним партнерам жодних грантів.

Заявки не приймаються: від політичних партій або релігійних організацій

Заявки відправляти до 17:00 11 вересня 2009 року за адресою: gkofman@docudays.org.ua

Довідки за телефоном: + 38 050 597 4927

Докладніше про фестиваль та програму фільмів на веб-сайті www.docudays.org.ua