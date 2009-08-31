2 вересня - 13-30 - В агентстві УНІАН відбудеться презентація висновків, пропозицій та рекомендацій щодо законодавчого регулювання та фінансування діючої сьогодні системи соціального захисту, які підготовлені Центром громадської експертизи. Буде представлено результати аудиту діючої системи пільг, соціальних виплат та соціальних послуг, які фінансуються за рахунок державного бюджету та позабюджетних фондів соціального страхування. Зокрема, будуть розглянуті такі питання: Чи ефективні діючі механізми соціального захисту наслення (116 категорій пільговиків, 125 видів пільг та 60 видів соціальних виплат, більше 16 млн. громадян, які мають право на різного роду пільги та соціальні виплати)? Куди витрачаються колосальні за обсягом бюджетні ресурси (28% ВВП)? Чи відчувають себе наші громадяни дійсно соціально захищеними? Учасники: Голова правління, директор проекту “Новий погляд на систему соціальних прав та гарантій громадян України” Любомир Чорній, Директор економічних проектів, експерт проекту “Новий погляд на систему соціальних прав та гарантій громадян України” Ольга Романюк, Директор програми “Верховенство права” Міжнародного фонду “Відродження” Роман Романов, PR-менеджер Міжнародного фонду “Відродження” Анастасія Гринько (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Прес-конференція відбудеться в рамках проекту “Права людини” за підтримки програми “Верховенство права” Міжнародного фонду “Відродження”. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.