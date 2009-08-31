Проблему кримських татар вирішать у 2015 році?

Розселення та облаштування депортованих кримських татар і осіб інших національностей, що повернулися до України, можна завершити до 2015 року за умови стабільного фінансування відповідної державної цільової програми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова Державного комітету України у справах національностей та релігій Юрій РЕШЕТНІКОВ.

“За нашими оцінками, як мінімум до 2015 року така програма потрібна і якщо буде належне її фінансування, то ми сподіваємося, що до 2015 року цю проблему зможемо вирішити”, - сказав Ю.РЕШЕТНІКОВ. Принаймні, додав він, задовольнити основні потреби на житло та мінімум побутових послуг, оскільки з огляду на економічний стан держава не спроможна за один рік вирішити всі проблеми і допомогти кожному.

Для того, щоб об’єктивно оцінювати ситуацію щодо кількості репатріантів та їхніх проблем, розповів Ю.РЕШЕТНІКОВ, сьогодні розпочато роботу зі створення реєстру колишніх депортованих, які повернулися в Україну. До нього уже внесено 50 тис. осіб, натомість, зауважив він, за даними правоохоронних органів у Криму таких людей близько 200 тис. Завдяки реєстру в Держкомнацрелігій сподіваються уникнути випадків, коли матеріальна допомога кілька разів надається одній і тій же особі, а інша державної підтримки взагалі не отримує.

За словами Ю.РЕШЕТНІКОВА, процес повернення депортованих наразі ще триває, хоча його пік, що припав на початок і середину 90-х років, безумовно пройдений і тапер їдуть вже рідні та члени родин тих, хто повернувся раніше. Наприклад, повідомив він, цього року вже було виплачено гарантовані державою компенсації витрат, пов’язаних з переїздом, 111 особам.

На виконання програми розселення та облаштування депортованих кримських татар і осіб інших національностей, повідомив Ю.РЕШЕТНІКОВ, Держбюджетом-2009 передбачено 50 млн. грн., з яких на даний момент надійшло 8,5 млн. грн. (100% до планових надходжень у період з січня по серпень). Зазначені кошти були спрямовані на будівництво житла (близько 7 млн. грн.), реконструкцію однієї школи (600 тис. грн.), компенсації витрат на переїзд (30 тис. грн.), на виплату одноразової матеріальної допомоги (130 тис. грн.) та підтримку газет і журналів, що видаються кримськотатарською мовою (271 тис. грн.).

За рахунок коштів державного бюджету завершено будівництво 16-квартирного будинку в Феодосії, власники квартир у якому незабаром отримають ключі. Готуються до введення в експлуатацію мережі водо- та газопостачання в кількох селах Криму, де проживають колишні депортовані. Також будуються житлові будинки для репатріантів у Сімферополі (на 180 квартир), у Саках (50 квартир), у селищі Леніна (48 квартир) та одноповерхові будинки котеджного типу у Бахчисарайському та Ленінському районах автономії.

Крім того, беручи до уваги те, що термін дії чинної програми завершується у 2010 році, комітетом розпочато підготовку нової державної цільової програми облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей на період до 2015 року. На сьогодні, за словами Ю.РЕШЕТНІКОВА, вже розроблено проект концепції, який винесено на громадське обговорення.