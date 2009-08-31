У Харкові активізувалися ультраправі

Депутати Харківської обласної ради звернулися до прокуратури області, керівників обласного управління юстиції, ГУ МВС України в Харківській області, управління Служби безпеки України в Харківській області з проханням вжити заходів у зв’язку «з активізацією націоналістичного руху в області».

Як повідомили УНІАН у прес-службі облради, своє звернення сьогодні більшістю голосів депутати ухвалили на сесії.

«Депутати надзвичайно стурбовані тим, що на Харківщині, як і по всій Україні, спостерігається явище, яке, безперечно, можна назвати прогресуючою фашизацією суспільства», - йдеться у повідомленні.

Депутати заявляють, що такі «радикальні націоналістичні організації, як УНТП, УНА-УНСО, «Патріот України», пропагують у пресі та на чисельних Інтернет-сайтах ідеї національної ворожнечі та расової ненависті. Все частіше націонал-шовіністи від декларацій і заяв переходять до активних дій».

У зверненні йдеться, зокрема, що «останні місяці члени організації «Патріот України» провели у Харкові декілька факельних ходів, під час яких викрикували гасла відверто фашистського змісту. Під час останнього з них націоналісти йшли у колоні футбольних фанів, скандуючи: «Україна - для українців!»; «Слава нації - смерть ворогам!», і, на жаль, це транслювалося по всіх центральних каналах телебачення України».

На думку депутатів, «подібні дії можуть позбавити Харків можливості проведення Євро-2012, оскільки суперечать позиції УЄФА стосовно протидії расизму і ксенофобії».

Депутати зазначають, що «Харків - інтернаціональне студентське місто, що до недавнього часу вважалося чи не найтолерантнішим в Україні, - усе більше набуває сумнівної репутації одного з центрів фашистського руху. Тим часом, реакція на неправомірні дії радикалів з боку державної влади і правоохоронних органів практично відсутня».

«Вважаючи таку ситуацію неприпустимою, ми, депутати обласної ради, звертаємося до прокуратури області, керівників обласного управління юстиції, ГУ МВС України в Харківській області, управління Служби безпеки України в Харківській області з проханням вжити відповідних заходів згідно з нормами чинного законодавства України», - йдеться у повідомленні.