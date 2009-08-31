Прокуратура хоче видворити самоселів із зони віджучення ЧАЕС

Прокуратура має намір ініціювати зміни до законодавства, які унеможливлять проживання людей, що самостійно оселилися у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив прокурор Київської області Олександр ГАРДЕЦЬКИЙ на розширеній колегії прокуратури Київщини у Чорнобилі.

За його словами, на сьогодні у зоні примусового виселення Чорнобильської АЕС проживає 259 осіб, які самостійно повернулися сюди.

Разом з тим, зазначив О.ГАРДЕЦЬКИЙ, у зв’язку з колізіями у законодавстві примусово відселити цих людей неможливо. Як пояснив прокурор, згідно із законом про Зону відчуження ЧАЕС, проживати на її території заборонено, однак за Конституцією громадяни мають право обирати місце проживання на власний розсуд.

І саме у зв’язку з цим, додав О.ГАРДЕЦЬКИЙ, Верховний Суд України став на сторону самоселів, заборонивши їхнє примусове відселення.

Прокурор зазначив, що відповідні зміни до законодавства має прийняти Верховна Рада, тому він буде звертатися до Генеральної прокуратури з проханням внести відповідні ініціативи. У першу чергу прокуратура буде звертати увагу на тих людей, котрі отримали житло як постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС в інших містах України, але потім пізніше знову повернулися до Зони відчуження.

За інформацією прокуратури, проживання самоселів у Чорнобильській зоні призводить до незаконних випадків полювання, риболовлі та інших протиправних дій на забруднених територіях. А в результаті цього, зауважив О.ГАРДЕЦЬКИЙ, продукти харчування, металобрухт та інші забруднені предмети без перевірки їхнього стану потрапляють за межі зони відчуження і несуть з собою небезпеку для людей.

Разом з тим, він розповів, що особисто спілкувався з однією із жінок, що вже прожила на території зони близько 20 років. За його словами, жінка не відчуває негативного впливу на своє здоров’я, у зв’язку з чим, вважає прокурор, можливо, є сенс переглянути розміри Зони відчуження і дещо її зменшити.