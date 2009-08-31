Всенародне обговорення Конституції від Ющенка - “чергова імітація”?

Експерти сподіваються, що ініційоване Президентом обговорення проекту Конституції не стане “черговою імітацією”, й за його результатами буде розроблений удосконалений документ.

Такі думки висловили експерти під час прес-конференції в УНІАН на тему: “Обговорення проекту Конституції Президента України – чесний діалог з українцями”.

Зокрема, голова ради лабораторії «Законодавчих ініціатив» Ігор КОГУТ зауважив, що, ініціюючи обговорення змін до Основного Закону, Президент намагається виправити помилку, допущену при створенні Конституційної ради, до участі в якій запрошувалися тільки представники політичних сил. На думку експерта, Президент сьогодні демонструє, що хоче реального діалогу з суспільством стосовно проекту Конституції. Підтвердженням цього, додав І.КОГУТ, є реєстрація цього документу в парламенті.

При цьому він висловив сподівання, що після обговорення зміни до Основного Закону не будуть виноситись на референдум. «Я дуже сподіваюсь, що референдум не стане завершенням цього процесу обговорення», - сказав І.КОГУТ.

Він також вважає логічним, що парламентські політичні сили не відреагували на пропозицію Президента щодо всеукраїнського обговорення змін до Конституції.

На думку І.КОГУТА, доцільно було б винести на обговорення суспільства всі проекти Конституції і після цього, урахувавши думки представників громадськості, розробити єдиний законопроект.

У свою чергу, голова правління Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО висловив побоювання, що на сьогодні існує небезпека проведення імітації обговорення проекту змін до Основного Закону.

Він також зауважив, що ця пропозиція глави держави дещо запізніла, й виносити на обговорення проект Конституції варто було б набагато раніше.

«Я вважаю, що в даній ситуації Президент має діяти не як потенційний кандидат в Президенти, а як чинний гарант Конституції», - додав він.

У свою чергу, експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії України Олександр ПАЛІЙ вважає, що оцінка, яку надала президентському проекту Конституції Венеціанська комісія, свідчить про те, що цей проект «має право існувати».

Крім того, експерт сподівається, що в процесі обговорення та уточнення деяких положень цей проект змін до Основного Закону «може стати працюючою Конституцією».