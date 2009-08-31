Жертви кредитних спілок хотіли перекрити рух у Черкасах

Ошукані черкащани, які постраждали від дій кредитних спілок "Добрі гроші", "Федерація", "Експресія" та "Імперія" намагались перекрити рух транспорту на одній з центральних вулиць Черкас.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Черкаській області, щоб попередити радикальні дій ошуканих вкладників кредитних спілок, до людей приїхав поспілкуватися щойно призначений начальник ГУМВС України в Черкаській області Микола ЛУШПІЄНКО. Адже в разі перекриття вулиці, міліція мала б притягти людей до адмінвідповідальності за створення перешкод для дорожнього руху, що тягне за собою накладання штрафу від трьох до п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів.

Головний міліціонер області вислухав скарги громадян на дії правоохоронних структур, пообіцяв розібратися в даній ситуації. Він запевнив громадян, що всі скарги стосовно кредитних спілок ретельно розглянуть. Хід розслідування кримінальних справ порушених стосовно керівників кредитних спілок, контролюватиме ініціативна група з числа тих, хто стали жертвами кредитних спілок. Щодо заяв громадян про недовіру деяким працівникам міліції, М.ЛУШПІЄНКО запевнив, що він жорстко реагуватиме на порушення законності особовим складом і перевірятиме кожен сигнал, що надійде від громадян. Він пообіцяв звільняти всіх, хто заплямує мундир офіцера міліції.