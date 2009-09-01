Мер Ужгорода вирішив реабілітуватися перед євреями?

Мер Ужгорода Сергій РАТУШНЯК оголосив про свій намір спорудити у центрі міста пам`ятник єврею, який протягом 40 років запалював міські ліхтарі.

Як повідомили в Ужгородській міській раді, проект пам`ятника вже винесено на громадське обговорення, пише газета «Сегодня» (№ 188 від 1 вересня).

"Ідея пам`ятника полягає в тому, щоб зобразити символ мудрості, щирості і добра, наповнити позитивною аурою центр міста", - сказав С.РАТУШНЯК.

Йдеться про реального чоловіка, який протягом 40 років запалював в місті ліхтарі, підіймаючись до кожного по сходах, оскільки кожний ліхтар мав свій вимикач. Маючи дві вищі освіти, неабияку ерудицію і доброзичливу вдачу, ліхтарник вважався "ходячою енциклопедією", відзначає газета.

Передбачається, що ліхтарник стоятиме на 4-метрових кованих з чорного металу сходах. Його буде зображено у процесі запалення міського ліхтаря зі своєю незмінною торбиною з книгами і газетами.

Прес-секретар мера Олег ПОДЕБРІЙ, зі свого боку, також відзначив, що ідея шефа не пов`язана з недавніми подіями навколо активістки «Фронту змін». «Просто в місті мало позитивних пам`ятників», - сказав він, тому С.РАТУШНЯК і виступив зі своєю иніціативою. Мер навіть готовий пожертвувати на єврея-ліхтарника свої особисті кошти.

Проте євреї вважають, що С.РАТУШНЯКУ це не допоможе. «Він має відповісти за свої слова: це перевірка української демократії на міцність», - заявив головний рабин України Моше АСМАН.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу “Фронту змін”, 6 серпня в Ужгороді С.РАТУШНЯК скоїв напад на 21-річну активістку Громадської ініціативи «Фронт змін». Дівчина отримала струс головного мозку і численні забої.

Окрім того, мер Ужгорода назвав лідера “Фронту змін” Арсенія ЯЦЕНЮКА «знахабнілим єврейчиком», який плутає вибори Президента України з виборами в «сільраду Ізраїлю», чим породив гостру критику з боку єврейської громади України.

Прокуратура Закарпатської області порушила щодо С.РАТУШНЯКА справу за трьома статтями Кримінального кодексу: 296 (хуліганство), 365 (перевищення влади або службових повноважень) і 161 (порушення рівноправ`я громадян залежно від їх расової, національної приналежності або ставлення до релігії).