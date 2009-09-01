Екс-спікер вирвав у журналістки мікрофон і викинув зі сходів

На журналістку СТБ Ольгу Червакову напав комуніст Олександр Ткаченко. Про це ТК стало відомо від самої Ольги.

Інцидент трапився у приміщенні Верховної Ради. Пані Червакова розповіла «Телекритиці», що планувала взяти в Олександра Ткаченка коментар. Напередодні член фракції КПУ виступив із ініціативою, щоб журналістів не пускали у буфет Верховної Ради.

«Я спитала у пана Ткаченка: "Чим він керувався, коли робив таку заяву? ", - розповідає «Телекритиці» журналістка СТБ. - Він нічого не відповів. Натомість спочатку вдарив по мікрофону, тоді вихопив його і пішов з ним по сходах до третього поверху. Далі депутат викинув мікрофон у вікно, і він упав аж у підвал... Усі ці дії зафіксовано на відео».

За її словами, потрісканий внаслідок «польоту» мікрофон знайшли. Щоб зафіксувати пошкодження, пані Червакова звернулася до працівників правоохоронних органів та до парламентської охорони.

ТК намагалася звязатися з Олександром Ткаченком. Але помічник екс-голови Верховної Ради сказав, що номера його телефону не знає. «Я - помічник не новий. А от телефон у Олександра Миколайовича - новий. Хочете його знайти - ідіть у Верховну Раду. До чого тут я, як помічник?», - пояснив Леонід Артикульний.

Ольга Червакова переконана, що дії депутата підпадають під дію частини першої статті 171 КК: «Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів». На запитання ТК, чи оскаржуватиме вона дії пана Ткаченка у судовому порядку, журналістка СТБ відповіла, що має порадитися з юристами телекомпанії.

Неофіційні прийоми у спілкуванні з журналістами Олександр Ткаченко практикує не вперше. 16 липня 2007 року розбив фотоапарат головного редактора газети «Молодіжні хроніки» та інтернет-видання Sprotiv.org Вадима Гладчука і у присутності свідків погрожував йому фізичною розправою. Саме такою була реакція тодішнього президента Тендерної палати на спробу пана Гладчука сфотографувати його у момент зустрічі з Антоном Яценком, сином одного з власників ООО «Європейське консалтингове агентство» Володимира Яценка.

«Телекритика»