Прес-конференція на тему: «10 вирішальних змін Конституції Ющенка»

2 вересня - 15-00 - Відбудеться прес-конференція на тему: «10 вирішальних змін Конституції Ющенка». Учасники: Олександр Черненко – голова Комітету виборців України; Олег Проценко – директор політичних програм Центру політичного консалтингу; Ярослав Місяць - лідер Партії малого та середнього бізнесу («ІнтерМедіа консалтинг», вул. Богдана Хмельницького, 17/52-а, бізнес-центр «Леонардо»). Потрібна акредитація. Телефони: 8 063 491-85-45, 581-77-16, e-mail: pr@imk.com.ua

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