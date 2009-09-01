3 вересня о 10-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Дослідження ГМО, чи є альтернатива?». Організатор – Федерація органічного руху України. Учасники: доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту вищої нервової діяльності та нейрофізіології Російської Академії наук, член Екологічної жіночої Асамблеї при ООН, дійсний член Академії Геополітичних проблем, експерт з продовольчої та екологічної безпеки в Комітеті "Наука за світ і безпеку" в раді НАТО-Росія Ірина Єрмакова - одна з небагатьох, хто не побоявся оприлюднити результати власних досліджень з ГМО, голова Правління Федерації органічного руху України Євген Милованов та інші (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Початок реєстрації о 10-15. Потрібна акредитація. Тел./факс: 8 (044) 234-00-54; ofu@organic.com.uahttp://organic.com.ua/programa_seminaru.html