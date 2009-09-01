Прес-конференція на тему: ”Чи може нова Конституція врятувати українську демократію?”

3 вересня об 11-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Чи може нова Конституція врятувати українську демократію?" Учасники: експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії України Олександр Палій, голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter