Спілка кінематографістів залишилась без приміщення в Києві

Спілка кінематографістів України залишилась без творчої майстерні у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі фракції БЮТ у Київраді.

Відповідну інформацію отримали депутати БЮТ з листа-прохання самої спілки.

Так, Національна спілка кінематографістів України інформує про те, що митців виселили з приміщення на вул. Сковороди, 5-б, надавши замість нього нове приміщення – на вул. Межигірська, 25-а.

Згодом стало відомо про існування рішення влади Подільського району Києва про передачу приміщення на Межигірській ТО «Співдружність». Рішення було прийнято ще до того, як будівлю передали кінематографістам. проте ордер був виписаний на спілку, і за оренду справно платили саме митці, йдеться у повідомленні.

«Нове приміщення було в жахливому стані – без води та каналізації. І лише коли художники зробили ремонт за свій кошт, провели воду, облаштували санвузли, з`явились невідомі та викинули митців геть. Наголошую, з`явились у присутності міліції", - прокоментував ситуацію депутат від БЮТ у Київраді, голова постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ.

За його інформацією, майстерня по вул. Сковороди, 5-б уже продається в Інтернеті за 95 тис. умовних одиниць.

«Сподіваюсь, художників повернуть у їхню майстерню, а технологія із застосуванням переселення та подвійних владних рішень не стане методом боротьби з митцями в Києві", - додав голова профільної комісії Київради.