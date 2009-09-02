”Чорна сторінка” історії в Європі завершилася після падіння комуністів

Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ каже, що для багатьох європейців “чорна сторінка” історії, що розпочалася з війною, завершилася лише з падінням комуністичних режимів.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у листі Ж.БАРРОЗУ на ім’я прем’єр-міністра Польщі Дональда ТУСКА (сьогодні в польському Гданську проходять урочистості з нагоди 70-річчя початку Другої світової війни – УНІАН).

“Цьогорічне відзначення має особливе значення, адже воно співпало з 20-річчям падіння “залізної завіси” та 5-річчям історичного розширення ЄС на Схід. Це служить слушним нагадуванням, що для багатьох європейців, “чорна сторінка”, відкрита 70 років тому з бомбардуванням Вестерплатте, реально закрилася лише з падінням комуністичних диктатур та воз’єднанням Європи через десятки років”, - зазначає Президент Єврокомісії.

У своєму листі Президент Єврокомісії висловлює жаль з приводу того, що не може особисто взяти участь в сьогоднішніх урочистостях і наголошує на тому, що самі урочистості є не лише даниною загиблим за свободу, але й свідчать про прагнення не забути жертв Другої світової війни.

Ж.БАРРОЗУ також наголошує на тому, що відзначення 70-річчя з дня початку війни нагадує і про те, наскільки коштовними для Європи є її досягнення, зроблені за останні роки.

“Сьогодні виглядає цілком нормально, що поляк, колишній прем’єр-міністр Іржи БУЗЕК очолює Європарламент. Цілком нормально, що колишні вороги сидять один поруч з іншим в європейських інституціях, об’єднані дружбою, і допомагають у будівництві сильної Європи, що базується на мирі, добробуті та верховенстві права”, - зазначає Президент Єврокомісії.