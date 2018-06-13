За зачиненими дверима

За скарги на тортури – жорстоке побиття. Вінницька правозахисна група повідомила, що в п’ятницю, 21 серпня, співробітники Вінницької установи виконання покарань (№ 1) жорстоко побили декількох ув’язнених. Причина – скарги в‘язнів... на побиття, нелюдські умови утримання та погане медичне обстеження. Свою заяву правозахисники підтвердили відеозізнанням одного з ув’язнених.

В’язні Вінницької тюрми дійшли критичної точки і оголосили голодування. Засуджені відмовилися від їжі на знак протесту проти поганих умов життя та жорстокого поводження із ними, але адміністрація голодний протест сприйняла по-своєму.

Один із ув’язнених – В’ячеслав Мушинський - показує відео із слідами побиття. Його потайки записав і продав адвокатам один із охоронців, а правозахисники розповсюдили ролик в інтернеті. Синці, гематоми й відбиті сідниці - так покарали В`ячеслава за прохання передати в камеру холодильник від родичів.

Коли відео з зізнанням Мушинського оприлюднили в інтернеті, виконувача обов`язків начальника Вінницької в`язниці Сергія Козачишина одразу звільнили, хоча він, у свою чергу, переконував, що до побиття непричетний: "До Мушинського застосовували лише гумові дубинки – та й ті тільки тому, що він чинив спротив інспекторам зміни під час конвою. Я його не бив".

У Державному департаменті з виконання покарань не заперечують: побиття могло мати місце, тому замішаних у справі від посадових обов`язків усунули. Олександр Галінський на підтвердження цього навіть показав наказ про звільнення. За його словами, виконувач обов`язків начальника цієї установи звільнений з органів кримінально-виконавчої системи України за порушення статті 16-ї закону про Державну кримінальну виконавчу службу (приниження гідності людини і застосування фізичної сили незаконно - Авт .), заступник начальника управління звільнений з посади, а по начальнику управління "будуть прийняті міри дисциплінарного реагування ".

Галінський переконує: тепер і сам Сергій Козачишин може опинитися за гратами, адже після скандального випадку порушено кримінальну справу.

Але правозахисники у те, що винні будуть покарані, майже не вірять. На досвіді вони переконалися: більшість справ про катування згодом перекваліфіковують у м`якіші - такі, наприклад, як перевищення службових повноважень, а тоді покарання здебільшого дисциплінарне. Правозахисник Дмитро Гройсман каже, що саме через недосконалість законодавства часто подібні справи ще на судовому етапі передаються на додаткове розслідування, аби змінити кваліфікацію, на думку суду, неправильну:

"За 127-ою статтею Кримінального кодексу України, яка і передбачає катування, до кримінальної відповідальності було притягнуто 3 особи, однак жодного обвинувального вироку, який набув законної сили, не було. Були по 364-й по 365-й статті Кримінального кодексу, які у нас, на жаль, конкурують з 127-ю статтею, і потім суди не знають, як правильно кваліфікувати ті злочинні діяння, які мали місце ", – пояснює Дмитро Гройсман.

Тому катувати в`язнів, відпрацьовувати на них бойові прийоми в Україні – норма. Систематично правозахисники дізнаються про нові випадки побиття, катування та нелюдського поводження у буцегарнях. Однією з причин такої поведінки правоохоронців адвокат та правозахисник Володимир Гречанівський називає непрофесіоналізм самих співробітників: "Ті люди, які добре знали розшукову діяльність, вони всі вже або працюють адвокатами, або взагалі звільнилися з правоохоронних органів. Їх там взагалі не цінували. По- друге, вони там були білими воронами, оскільки у них були свої принципи, вони не хотіли брати грошей, не хотіли брати хабарів за те, щоб закривати справи. А ще гірше, коли за гроші порушують ці справи".

Але найгірше, що правоохоронці, за словами Гречанівського, з таких справ виплутуються дуже просто, оскільки їхні колеги навіть розслідувати подібні заворушення не хочуть, вони або тягнуть час, або просто списують справу: "І в органах міліції, і в органах прокуратури є статистика розкриття злочинів. Причому керівники цих органів змушують підлеглих давати так званий вал - "вал розкриваємості". Їм ніколи навіть розслідувати ці справи, не те, що розшукувати дійсних злочинців, які вчинили ці злочини".

"Випадків, коли подібні злочини розкривалися, в українській правозахисній практиці наразі ще й не зафіксували ", - продовжує Гречанівський. Контроль за поводженням із в’язнями у буцегарнях покладений на прокуратуру, але вона, за словами правозахисників, у цьому плані абсолютно бездіяльна.

"Прокуратура взагалі нічого не робить. Рідкісні випадки, коли прокуратура щось порушує. В Радянському Союзі в одній тільки Південно-західній прокуратурі за рік до 12-ти - 20-ти справ проти працівників міліції порушувалось ", - стверджує Гречанівський.

В той же час, за статистикою правозахисників, в Україні щороку катують до 150 тисяч осіб. "І це – тільки в установах виконання покарань. Є ще СІЗО, тюрми тимчасового утримання... Осіб, над якими знущаються там, правозахисники нараховують до півмільйона", - каже Дмитро Гройсман. За його словами, у Києві не можна пройти і двох кварталів, щоби не побачити бодай одну особу, яка була "клієнтом" пенітенціарної системи. "Це надзвичайно велика кількість людей ", - додає правозахисник.

Однак в`язниці та СІЗО – не єдині місця, де порушуються права людини. На переконання правозахисників, катування і жорстоке поводження відбувається практично в кожній структурі, де існує так званий великий ризик катувань. Це - психіатричні лікарні, будинки для дітей та людей похилого віку. За даними Вінницької правозахисної групи, якщо округлити цю цифру, то вийде до мільйона осіб в Україні, які щоденно перебувають у ситуації високого ризику застосування катувань і жорстокого поводження. А це майже 2,5 - 3 % населення України.

За останнью інформацією, перед ув’язненим Мушинським вибачилися, на нього не тиснуть, голодний протест інших засуджених також припинений. Правозахисники чекають на покарання винних у цій історії, але чи здатен один випадок ймовірного покарання правоохоронця врятувати ще мільйон осіб, права яких порушуються?

Правозахисники лише здіймають плечима.

Катерина Бессарабова, Ігор Меделян