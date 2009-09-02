Напади на журналістів стали звичним явищем - Медіа-профспілка

Голова Комітету Київської незалежної медіа-профспілки Юрій ЛУКАНОВ закликає парламентський Комітет з питань свободи слова не обмежуватися розглядом вийнятково інциденту між народним депутатом Олександром ТКАЧЕНКОМ і журналісткою каналу СТБ Ольгою ЧЕРВАКОВОЮ.

“Цей інцидент не випадковий і втілює цілу філософію ставлення влади та державних органів до працівників засобів масової інформації. Отож, необхідно розглянути й інші випадки, які в нашій країні стали системою”, - зауважив Ю.ЛУКАНОВ, повідомили УНІАН у прес-службі Медіа-профспілки.

Він нагадав, що 28 липня цього року під час акції протесту вкладників одного з банків Хмельницького чоловік у цивільному вирвав з рук редакторки обласного видання „Моя газета+” Людмили ЛУНІНОЇ диктофон і зламав його. Це відбувалося на очах численних працівників ЗМІ. Міліція досі не може вставновити особу людини, яка перешоджала діяльності журналістки, тим часом, камери зафіксували його, його фото надруковане у пресі, а журналісти твердять, що нападником був один із керівників обласної міліції, йдеться у повідомленні.

Ще раніше, 25 червня, під час здійснення своїх службових обов`язків було здійснено напад на журнілістів телеканалу СТБ і „Закритої зони”. У журналістів СТБ зловмисники вирвали з камери мікрофон. Колеги з СТБ викликали міліцію, але та вирішила, що вирвати у журналіста мікрофон під час роботи не є підставою для порушення кримінальної справи, і “справа так і заглухла”, зауважив Ю.ЛУКАНОВ.

“Апофеозом нахабства”, за його словами, став випадок у жовтні минулого року, коли на вулиці Первомайського у Києві було побито трьох журналістів, а фотокореспонденту газети „Комерсант-Україна” Олександру ТЕЧИНСЬКОМУ зламали руку.

“За цим спостерігали працівники міліції, але не поворухнулися, щоб зупинити беззаконня. Усі наші вимоги до Генеральної прокуратури покарати працівників мілції, які своїм невтручанням порушили закон, закінчилися відписками. Матеріали цієї справи були переслані до профільного комітету Верховної Ради. Отож, є всі підстави, щоб розглянути також і їх”, йдеться у повідомленні профспілки.

“Ми сподіваємося, що депутати не обмежаться гучними заявами, а вимагатимуть покарання винних. У протилежному випадку суспільство побачить, що справа сумновідомого колинього народжного депутатат Олега КАЛАШНИКОВА процвітає. Безкарність по відношенню до журналістів сприятиме тому, що у період майбутньої передвиборчої кампанії кількість випадків брутального поводження з журналістами збільшиться. Це перекреслить всі здобутки зі свободою слова, якою так пишаються наші політики”, наголошує Ю.ЛУКАНОВ.