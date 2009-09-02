Мітинг з вимогами до Генеральної прокуратури України притягнути до кримінальної відповідальності за систематичні напади на журналістів народного депутата від Компартії Олександра Ткаченка

3 вересня - 14-00 - Представники ВО «Молодь – надія України» та ГК «Громадський спротив України» проведуть мітинг з вимогами до Генеральної прокуратури України притягнути до кримінальної відповідальності за систематичні напади на журналістів народного депутата від Компартії Олександра Ткаченка (вул. Різницька, 13/15). Телефон: 8-050-462-94-15.

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