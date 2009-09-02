З 3 по 8 вересня 2009 року у Національному Параолімпійському Центрі (Євпаторія, селище Заозерне) у рамках заходів національної освітньої програми «Розуміємо права людини» пройде семінар для активістів, яки працюють в інтересах людей з інвалідністю.

В роботі семінару візьмуть участь близько 40 учасників з різних регіонів України, яки є представниками організацій та ініціативних груп що працюють на захист прав та інтересів людей з інвалідністю. Під час семінару учасники познайомляться із філософією, історією та механізмаи захисту прав людини, а також заглибляться у специфічні питання, пов’язані із проблематикою дотримання прав людей з інвалідністю у нашій країні.

Семінар організовано Українською Гельсінською спілкою з прав людини спільно з Національною Асамблеєю Інвалідів України та громадською організацією «М’АРТ».

Запрошуємо всіх зацікавлених журналістів відвідати захід та висвітлити його перебіг.

За додатковою інформацією звертайтеся до координатора національної освітньої програми "Розуміємо права людини" Сергія Бурова за телефоном 8 050 921 99 67.