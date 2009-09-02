Журналістку ICTV діймає дзвінками міліціонер

Журналістці каналу ICTV Тетяні Круговій погрожує працівник правоохоронних органів, на якого завели кримінальну справу. Про це «Телекритиці» повідомив керівник продакшн-студії «Жара» Костянтин Стогній.

Перший інцидент між знімальною групою програми «Надзвичайні новини» (ICTV) та представниками правоохоронних органів трапився 19 серпня цього року. Під час підготовки сюжету про черговий земельний конфлікт у Києві, на Волзькому провулку, 12 журналісти ICTV виявили плантацію конопель. Щоб знищити її та покарати винних, журналісти звернулися до дільничого інспектора. Той відповів, що ця ділянка «до компетенції міліції не входить».

Наступною інстанцією став відділ з боротьби з незаконним обігом наркотиків Голосіївського райвідділу міліції Києва. Як доказ, Тетяна Кругова дістала зі свого робочого блокноту фрагменти рослин.

Після цього її затримали - за незаконне зберігання наркотиків. За свідченням журналістки, в неї відібрали резервну камеру, розбили її, знищили відео, конфіскували мобільний телефон і примусили підписати протоколи. Керівник відділу, Іван Білоус, звинуватив журналістку у тому, що вона намагалася його зґвалтувати.

Дії правоохоронців журналістам вдалося зафіксували за допомогою любительської камери. Дізнавшись про це, працівники міліції заявили, що в обмін на відео не відкриватимуть кримінальну справу. Отримавши матеріал, за 5 годин вони відпустили журналістку і повернули їй зіпсовану камеру.

31 серпня співробітники відділку зателефонували заступнику пана Стогнія, Олександру Зубу і повідомили: Тетяна Кругова має прийти до відділку, а якщо не з`явиться - оголосять журналістку у розшук. При цьому вони не вважали за потрібне навіть оформити повістку.

Натомість пан Стогній запропонував піти до журналістам у супроводі двох народних депутатів - члена фракції Блоку «Наша Украина-Народна Самооборона» Миколи Катеринчука та члена фракції Партія Регіонів Владислава Лук`янова.

«Розмова була дивною, - коментує пан Стогній. - У міліції депутатам вичерпних пояснень не надали, перед журналістами не вибачились. Втім, сказали, що претензій не мають».

За словами керівника «Жари», у його розпорядження надійшла інформація про те, що раніше Прокуратура голосіївського району притягла пана Білоуса до кримінальної відповідальності за перевищення службових повноважень та катування.

Після відвідання відділку, Микола Катеринчук подав прохання перевірити дотримання міліцією законодавства при затриманні журналістки до Президента України, прем`єр-міністра, Голови Верховної Ради, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури та Служби безпеки України. Крім того, він ініціює створення в парламенті слідчої комісії для вивчення обставин інциденту.

Голова Спілки журналістів, Ігор Лубченко сьогодні ініціював проведення круглого столу, на якому обговорять проблеми у стосунках журналістів і правоохоронних органів. Захід відбудеться 8 вересня за участю Костянтина Стогнія.

«Телекритика»