2 жовтня в Українському домі (м.Київ, вул.Хрещатик, 2) пройдуть громадські слухання «Дотримання прав людини в діяльності МВС». Організатори: Міністерство внутрішніх справ України, Громадська рада з питань забезпечення прав людини в діяльності МВС, Харківська правозахисна група.

ПРОГРАМА ЗАХОДУ

9.00 - 10.00 Реєстрація учасників

10.00 - 11.30 Пленарне засідання. Модератори: Євген Захаров, Юрій Луценко

Юрій Луценко: Сучасні виклики перед системою органів внутрішніх справ

Євген Захаров: Необхідні умови для здійснення громадського контролю над діяльністю МВС

Аркадій Бущенко: Короткий огляд справ проти України, що стосуються діяльності міліції, за якими ухвалені чи будуть ухвалені рішення Європейським судом з прав людини

Валерія Лутковська: Виконання рішень Європейського суду з прав людини проти України, що стосуються діяльності МВС

Володимир Чемерис: Свобода мирних зібрань і діяльність МВС

Денис Кобзін: Незаконне насильство в органах внутрішніх справ України: соціологічний вимір

Максим Буткевич: Расизм і ксенофобія в Україні. Роль правоохоронних органів у подоланні негативних наслідків.

Микола Фельдман: Співробітники органів внутрішніх справ не повинні уподібнюватися злочинцям

11.30 - 12.00 Прес-конференція (прес-центр)

11.30 - 12.00 Кава-брейк

12.00 - 13.00 Робота в секціях

Секція № 1. Концертна зала. Модератори: Аркадій Бущенко, Олег Мартиненко

Право на життя в контексті діяльності МВС. Захист від катувань та інших видів поганого поводження. Право на свободу та особисту недоторканність. Умови утримання під вартою в місцях позбавлення волі, підпорядкованих МВС. Мобільні групи.

Секція № 2. Прес-центр. Модератори: Євген Захаров, Юрій Бєлоусов

Право на приватність (аспекти, які стосуються МВС). Право на доступ до інформації, яка знаходиться в розпорядженні МВС.

Секція № 3. Медіа-центр. Модератори: Маріана Євсюкова, Володимир Міняйло

Насильство в сім’ї та діяльність ОВС. Боротьба з торгівлею людьми. Права дитини в контексті діяльності МВС.

Секція № 4. Зала презентацій. Модератори: Володимир Чемерис, Катерина Левченко

Освіта в галузі прав людини в контексті діяльності МВС. Громадський контроль над діяльністю МВС. Громадські ради.

13.00 - 14.00 Презентація результатів роботи секцій на пленарному засіданні. Модератори: Михайло Вербенський, Євген Захаров

14.00 - 15.00 Ланч

15.00 - 16.00 Робота в секціях

Секція № 5. Концертна зала. Модератори: Аркадій Бущенко, Олег Мартиненко

Аспекти права власності, які стосуються МВС. Скарги на незаконні дії або бездіяльність міліції. Корупція в МВС. Діяльність ДАІ.

Секція № 6. Прес-центр. Модератори: Євген Захаров, Володимир Батчаєв

Боротьба с дискримінацією, расизмом та ксенофобією. Права іноземців, зокрема, біженців та шукачів притулку в контексті діяльності МВС.

Секція № 7. Медіа-центр Модератори: Володимир Чемерис, Вадим Пивоваров

Свобода мирних зібрань, свобода об’єднань і діяльність МВС.

Секція № 8. Зала презентацій. Модератори: Деніс Кобзін, Катерина Левченко

Ґендерна рівність в діяльності МВС. Права працівників органів внутрішніх справ

16.00 – 17.30 Пленарне засідання. Модератори: Євген Захаров, Юрій Луценко

16.00 – 17.00 Презентація результатів роботи секцій на пленарному засіданні.

17.00 – 17.30 Підведення підсумків слухань

Слухання проводяться за підтримки Європейської Комісії, Міжнародного фонду «Відродження», Посольства Німеччини в Україні