Громадські слухання «Дотримання прав людини в діяльності МВС»

12:28, 03 вересня 2009
Права людини
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2 жовтня в Українському домі (м.Київ, вул.Хрещатик, 2) пройдуть громадські  слухання «Дотримання прав людини в діяльності МВС». Організатори: Міністерство  внутрішніх справ України, Громадська  рада з питань забезпечення прав людини в діяльності МВС, Харківська  правозахисна група.

ПРОГРАМА ЗАХОДУ

9.00 - 10.00   Реєстрація учасників 

10.00 - 11.30   Пленарне  засідання. Модератори: Євген Захаров, Юрій Луценко

Юрій  Луценко: Сучасні виклики перед системою органів  внутрішніх справ

Євген Захаров: Необхідні умови для здійснення громадського контролю над діяльністю МВС

Аркадій Бущенко: Короткий  огляд справ проти України, що стосуються діяльності міліції, за якими  ухвалені чи будуть ухвалені рішення  Європейським судом з прав людини

Валерія Лутковська: Виконання рішень Європейського суду з прав людини проти України, що стосуються діяльності МВС

Володимир Чемерис: Свобода мирних зібрань і діяльність МВС

Денис Кобзін: Незаконне насильство в органах внутрішніх справ України: соціологічний вимір

Максим  Буткевич: Расизм  і ксенофобія в Україні. Роль правоохоронних органів у подоланні негативних наслідків.

Микола  Фельдман: Співробітники органів внутрішніх справ не повинні  уподібнюватися злочинцям

11.30 - 12.00 Прес-конференція (прес-центр)

11.30 - 12.00    Кава-брейк

12.00 - 13.00   Робота  в секціях

Секція  № 1. Концертна зала. Модератори: Аркадій Бущенко, Олег Мартиненко

Право на життя в контексті діяльності МВС. Захист від катувань та інших видів поганого поводження. Право на свободу та особисту недоторканність. Умови утримання під вартою в місцях позбавлення волі, підпорядкованих МВС. Мобільні групи. 

Секція  № 2. Прес-центр. Модератори: Євген Захаров, Юрій Бєлоусов 

Право на приватність (аспекти, які стосуються МВС). Право  на доступ до інформації, яка знаходиться  в розпорядженні МВС. 

Секція  № 3. Медіа-центр. Модератори: Маріана Євсюкова, Володимир Міняйло 

Насильство  в сім’ї та діяльність ОВС. Боротьба з торгівлею людьми. Права дитини в контексті діяльності МВС.

Секція  № 4.  Зала презентацій. Модератори: Володимир Чемерис, Катерина Левченко

Освіта в  галузі прав людини в контексті діяльності МВС. Громадський контроль над діяльністю МВС. Громадські ради. 

13.00 - 14.00 Презентація результатів роботи секцій на пленарному засіданні. Модератори: Михайло Вербенський, Євген Захаров

14.00 - 15.00   Ланч  

15.00 - 16.00 Робота  в секціях

Секція  № 5. Концертна зала. Модератори:  Аркадій Бущенко, Олег Мартиненко

Аспекти права  власності, які стосуються МВС. Скарги на незаконні дії або бездіяльність  міліції. Корупція в МВС. Діяльність ДАІ.

Секція  № 6. Прес-центр.  Модератори: Євген Захаров, Володимир  Батчаєв

Боротьба  с  дискримінацією, расизмом та ксенофобією. Права іноземців, зокрема, біженців та шукачів притулку в контексті  діяльності МВС. 

Секція  № 7. Медіа-центр Модератори: Володимир Чемерис, Вадим Пивоваров

Свобода мирних зібрань, свобода об’єднань і  діяльність МВС.

Секція  № 8. Зала  презентацій. Модератори: Деніс Кобзін, Катерина Левченко 

Ґендерна  рівність в діяльності МВС. Права  працівників органів внутрішніх справ

16.00 – 17.30 Пленарне  засідання. Модератори: Євген Захаров, Юрій Луценко

16.00 – 17.00 Презентація результатів роботи секцій на пленарному засіданні.

17.00 – 17.30 Підведення  підсумків слухань

Слухання  проводяться за підтримки  Європейської Комісії, Міжнародного  фонду «Відродження», Посольства Німеччини в Україні

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