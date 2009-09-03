В Ірані з`явилася перша в історії держави жінка-міністр

Парламент Ірану схвалив призначення Марцих Вахід ДАСТЖЕРДІ на посаду міністра охорони здоров`я, повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France Presse.

В.ДАСТЖЕРДІ стала першою жінкою-міністром за всю історію ісламської держави.

Раніше Президент Ірану Махмуд АХМАДІНЕДЖАД запропонував парламенту призначити ще двох жінок на посади в уряді, проте їхні кандидатури не були підтримані. Міністром освіти, згідно з планами М.АХМАДІНЕДЖАДА, повинна була стати Саусан КЕШАВАРЗ, а кандидатура Фатеме АДЖАРЛУ була висунута на посаду міністра соціального розвитку.

Кандидатуру Ф.АДЖАРЛУ зустріли в парламенті найбільш негативно, зазначає Payvand News. Зокрема, парламентарії звинувачували її в недостатності досвіду й у наданні невірних даних про свою освіту.

Перед голосуванням Президент Ірану попросив парламентаріїв одностайно схвалити кожного з 21 запропонованого міністра, щоб "засмутити ворогів".

Раніше до адміністрації М.АХМАДІНЕДЖАДА входили декілька жінок, але жодна з них не очолювала міністерство.