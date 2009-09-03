Двох житомирських міліціонерів звільнили за побиття затриманого

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО звільнив двох співробітників патрульно-постової служби, які в липні цього року побили затриманого.

Як повідомили УНІАН у «Народній самообороні», ввечері 31 липня прапорщик і сержант патрульно-постової служби на автовокзалі в Житомирі затримали чоловіка в стані алкогольного сп`яніння, відвели його в кімнату міліції, побили й забрали гроші – 1 тис. грн.

Після цього міліціонери направили затриманого в Житомирський центр детоксикаційної допомоги, звідки його було відправлено до Житомирської міської лікарні. У лікарні чоловіку зробили операцію, а пізніше було встановлено, що він отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Двоє співробітників ППС, щоб уникнути відповідальності, намагалися підкупити побитого 5 тисячами гривень. Проте 27 серпня прокуратура порушила проти міліціонерів кримінальну справу за ст. 365 ч. 3 Кримінального кодексу України.

Під час зустрічі з керівництвом житомирської міліції, на якій також були присутні рядові співробітники ППС, Ю.ЛУЦЕНКО підняв винних із місця й сказав: «Прошу здати посвідчення працівників міліції. Наказом по МВС вас обох звільнено з органів внутрішніх справ за дискредитацію. Ви вільні».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, у зв`язку з цим інцидентом 8 осіб керівного складу житомирської міліції також притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

«В результаті такої події житомирська міліція буде ще півроку доводити, що це нормальний боєздатний колектив», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Міністр особливо відзначив, що провина за подібну подію лежить, у першу чергу, на керівництві, тому наступного разу, якщо подібне повториться, міліцейських керівників буде звільнено з органів внутрішніх справ.

«Звільнятиму й далі, поки не зрозуміють, для чого пришли на службу», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Ю.ЛУЦЕНКО за знущання над чоловіком, підозрюваним у скоєнні крадіжки грошей, покарав 17 співробітників Комінтернівського райвідділу міліції Одеської області. За дискредитацію органів внутрішніх справ із органів МВС звільнено заступника начальника кримінального розшуку й старшого уповноваженого Комінтернівського райвідділу міліції. Інші за зневажливе ставлення до виконання службових обов`язків отримали догани або були понижені в званнях.