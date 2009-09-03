СБУ розсекретила документи КДБ про Народний рух

Сьогодні під час чергових громадських історичних слухань, які відбулися у Києві з нагоди 20-річчя Народного руху України, було розсекречено архівні документи КДБ СРСР, зібрані наприкінці 80-х років минулого століття з приводу діяльності НРУ.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, під час круглого столу співробітник архіву Олександр ЛОШИЦЬКИЙ звернув увагу на документи другої половини 1988 року, у яких КДБ інформував партію про ініціативи створення в Україні широкого громадського об’єднання, аналогічного прибалтійським народним фронтам. За його словами, КДБ боявся впливу на учасників національно-демократичного руху закордонних українських центрів, зокрема ОУН.

Як зазначив О.ЛОШИЦЬКИЙ, створення у 1989 році Народного руху сприйнялося з великим ентузіазмом по всій Україні. Зокрема, документи КДБ інформують про активну діяльність осередків Руху у Київській, Дніпропетровській, Черкаській, Харківській, Хмельницькій та Кримській областях.

У зв’язку з цим КДБ цілеспрямовано перешкоджав діяльності активістів Руху. Зокрема, як ідеться у звіті КДБ, «в соответствии с указаниями КГБ СССР, МВД СССР и Прокуратуры СССР предотвращена попытка Черновола, Горыня и Геля принять участие 10-14 декабря с.г. в «семинаре независимых общественных организаций стран-участниц хельсинского процесса по гуманитарным вопросам» в г. Москве, где Черновол должен был возглавить «секцию национальных проблем» и выступить с докладом провокационного содержания. Органами КГБ осуществляются мероприятия по дальнейшему контролю за поведением Черновола, ограничению и документированию его инспираторской деятельности, компрометации среди единомышленников».

Як поінформували в українській спецслужбі, у Галузевому державному архіві СБУ усього віднайдено 250 документів КДБ про ситуацію в Україні наприкінці 1980-х – початку 1990-х років. Але, за словами дослідників, це лише незначна частина документів, які розповідають про роль Руху у здобутті Незалежності. Більшість документів втрачено. Існують гіпотези про вивезення їх до Москви в останні дні існування Союзу.

Водночас на даний час СБУ розсекретила документи, які підтверджують знищення величезної кількості матеріалів того часу.

З архівними документами про діяльність Народного руху України можна ознайомитися у системі Відкритого електронного архіву СБУ, який є у кожному обласному центрі України. Матеріали з архіву також будуть представлені на виставці 12 вересня у Національному палаці «Україна». Крім того, СБУ спільно з Інститутом історії України Національної академії наук України готує до видання збірку цих документів.