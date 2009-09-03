Прес-конференція міністра юстиції України Миколи Оніщука на тему: «В Україні ігнорують рішення судів. Рада Європи занепокоєна!»

4 вересня - 13-00 - Прес-конференція міністра юстиції України Миколи Оніщука на тему: «В Україні ігнорують рішення судів. Рада Європи занепокоєна!» («ІнтерМедіа консалтинг», вул. Б.Хмельницького, 17/52-а, бізнес-центр «Леонардо»). Потрібна акредитація. Телефони: 8-063-491-85-45, 581-77-16, e-mail: pr@imk.com.ua.

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