Відкриття Чотирнадцятої щорічної конференції «Успішна прокурорська діяльність; методи і способи досягнення» та Загальних зборів Міжнародної асоціації прокурорів

7 вересня - 9-00 - Відбудеться церемонія відкриття Чотирнадцятої щорічної конференції «Успішна прокурорська діяльність; методи і способи досягнення» та Загальних зборів Міжнародної асоціації прокурорів. У церемонії відкриття планується участь Президента України Віктора Ющенка, Голови Верховної Ради України Володимира Литвина та Генерального прокурора України Олександра Медведька. Робота триватиме до 10 вересня (Український дім, вул. Хрещатик, 2). Потрібна акредитація. Телефони: 200-78-56; 288-87-61 до 17-00 4 вересня.

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