Одеський телеканал розпалює ксенофобію?

Активісти громадського руху «Комітет оборони Одеси», обласного об’єднання «Просвіта», НРУ, ВО «Свобода», УНП та інших організацій провели пікетування Окружного адміністративного суду Одеської області, на розгляд якого повторно передане подання Національної ради з питань телебачення і радіомовлення щодо позбавлення ліцензії на трансляції програм місцевої телекомпанії «АТВ» за «розпалювання міжнаціональної і міжрелігійної ворожнечі, ксенофобську й антидержавну редакційну політику».

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції прийшли до будівлі суду з державними та партійними прапорами і гаслами «Українофобському антидержавному каналу – ні, чесним cуддям – так!», «АТВ» – атавізм!» та іншими.

Як зазначив один з координаторів руху «Комітет оборони Одеси» Сергій ГУЦАЛЮК: «Хоч і з запізненням, а все ж настав час розгляду справи про позбавлення ліцензії ксенофобського і провокаційного телеканалу, що невтомно розпалює міжнаціональну та міжрелігійну ворожнечу в толерантній Одесі. Сподіваємось, що судді не піддадуться на погрози та підкуп з боку знахабнілих іноземних хазяїв сумнозвісного телеканалу «АТВ» і їх місцевих прихвоснів».

“Це не перша й не остання акція одеситів з приводу протизаконної діяльності «АТВ», - наголосив С.ГУЦАЛЮК. І запевнив: “ми будемо проводити їх доти, доки не припиняться трансляції ідей ксенофобії і нетерпимості у «морській столиці». Якщо буде потрібно, виїдемо і в столицю. Закликаємо одеситів об`єднати зусилля проти тих сил і ЗМІ, що розпалюють міжнаціональну ворожнечу в суспільстві».

Учасник акції Павло КИРИЛЕНКО висловив припущення, що «українофобські сили, які стоять за каналом «АТВ», намагатимуться підкупити і залякати суддів. Тому хочемо нагадати суддям, яким належить ухвалити остаточний вердикт у цій справі, про кримінальну відповідальність за хабарі і неправомірні рішення, відповідно до Конституції і законів України».

Нагадаємо, 22 серпня понад двадцять громадських організацій і партій надіслали спільне Звернення на адресу керівництва України і правоохоронних структур, в якому «висловили крайню стурбованість новими проявами насильства, спровокованими напередодні Дня Незалежності України активістами партії «Родина».

«Події, що мали місце 21 серпня на ринку« Північний», під час яких постраждали і звичайні громадяни, і співробітники міліції», - йшлося, зокрема, в документі, - стали прямим продовженням цілеспрямованої кількамісячної кампанії зі штучного створення в Одесі осередку напруженості».

«Хоча ніяких об`єктивних причин для спалаху насильства, а також актів саботажу та інформаційного терору, розв`язаного на підконтрольному «Родині» телеканалі «АТВ» не було і немає, - підкреслювали підписанти звернення - лідери партії «Реформи і Порядок», УНП, Народного Союзу «Наша Україна», Республіканської Християнської партії, Християнсько-демократичного союзу, Гільдії одеських підприємців, Асоціації роботодавців у сфері торгівлі та громадського харчування «Фортеця», Одеської обласної асоціації роботодавців Півдня України, Спілки громадських організацій «Злагода» та інших організацій.

На думку авторів документа, «керівництво Одеси та області зробили все необхідне, щоб конфлікт між власниками ринку «Північний» і групою орендарів був вирішений для задоволення обох сторін. Компроміс був фактично досягнутий, ставка орендної плати обмежена. Але саме в цей момент керівники «Родини» стали підбурювати орендарів до повної відмови від сплати орендних платежів і фактичної експропріації ринку. Тактикою реалізації цих планів були обрані силове захоплення ринку і перекриття життєво важливої автомагістралі». Причому це не перший акт саботажу і не перша спроба чинити організований опір органам правопорядку з боку партії, яка стоїть на відверто антидержавних позиціях, наголошується в спільному зверненні.

«Проте, всупереч наявності незаперечних доказів особистої участі лідерів «Родини» у побитті політичних опонентів, застосуванні сили щодо співробітників СБУ, організації масових заворушень і актів саботажу, розпалюванні міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі, вони залишаються на волі. Замість адекватної і принципової реакції на антидержавні злочини ми досі бачили тільки спроби безпринципного загравання з насильниками і провокаторами з боку деяких високих посадових осіб », - підкреслюють автори документа.

Представники партій і громадських організацій Одещини вимагають «рішучих дій з відновлення законності, захисті прав жителів Одеси і національної безпеки України”. «Якщо Президент, прем`єр-міністр, генеральний прокурор, міністр внутрішніх справ, голова Служби безпеки України не в змозі боротися з такими явищами, значить в країні дійсно не залишилося жодного дієздатного інституту влади», - наголошується у зверненні.