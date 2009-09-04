Трьох мешканців Одещини міліція насильно відправила у Молдову?

У редакцію ТСН.ua надійшов лист мешканця Одеської області Ігоря Готка до міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Готко стверджує, що співробітники Фрунзівського РВ ГУ МВС України в Одеській області Сергій Кравченко і Микола Корнійчук затримали його 20-річного брата, а також двох інших мешканців села Самійлівка і насильно відправили їх до Молдови.

На теперішній час всі троє переданих на територію Республіки Молдова громадян України заарештовані і перебувають у слідчому ізоляторі смт. Глинне Григоріопольського району, де з ними, за словами автора, погано поводяться.

Вказаних осіб обвинувачують у злочинних діях, яких вони фактично не вчиняли, у зв`язку з чим, за наявною інформацією автора, до них застосовують протизаконні заходи впливу з метою одержання від них визнання у вчиненні цих злочинів.

Ігор Готко стверджує, що разом з односельчанами встановили осіб, які фактично вчинили вказані дії, у чому ті зізналися. Проте працівниками Фрунзівського РВ ГУ МВС було відмовлено у документуванні показань вказаних осіб та передачі цих документів до райвідділу міліції Молдови.

10 серпня Готко звернувся із заявою до прокурора Фрунзівського району Козенко Є.С про притягнення вказаних осіб до кримінальної відповідальності, проте, до цього часу будь-яких повідомлень про порушення справи за вказаними фактами та щодо вказаних осіб не одержував.