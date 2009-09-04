Суд залишив Зварича під вартою

Апеляційний суд міста Києва продовжив термін перебування під вартою колишнього судді Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА з 6 до 9 місяців – до 10 грудня ц.р.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні за поданням Генеральної прокуратури виніс суддя Київського апеляційного суду Станіслав КРАВЧЕНКО.

У залі суду під час оголошення рішення був присутній І.ЗВАРИЧ, доставлений у Київ із Львівського СІЗО.

Як зазначається в ухвалі, «апеляційний суд постановив: подання старшого слідчого з особливо важливих справ Генеральної прокуратури України задовольнити - продовжити термін тримання під вартою обвинувачуваного ЗВАРИЧА Ігоря Степановича до 9 місяців».

При цьому суд, приймаючи рішення, врахував той факт, що І.ЗВАРИЧ є обвинуваченим у скоєнні тяжкого злочину. Раніше обрана міра запобіжного заходу була здійснена законно. Разом з тим на сьогодні завершити досудове слідство у кримінальній справі, порушеній стосовно І.ЗВАРИЧА, неможливо, зважаючи на великий обсяг зібраних матеріалів.

Також суд врахував той факт, що раніше при обранні запобіжного заходу стосовно екс-судді бралося до уваги те, що І.ЗВАРИЧ ухилявся від співпраці зі слідством.

Дана ухвала апеляційного суду, як зазначається в документі, є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня ц.р. Апеляційний суд Києва залишив без розгляду подання Генеральної прокуратури про продовження на 9 місяців утримання під вартою І.ЗВАРИЧА, оскільки воно не було оформлено у відповідності до кримінально-процесуального законодавства – цей документ не був підписаний слідчим.

Наприкінці 2008 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти на той час голови Апеляційного адміністративного суду Львова І.ЗВАРИЧА за хабарництво в особливо великих розмірах.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.