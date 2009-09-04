Мін`юст: відмови банків виплачувати депозити - незаконні

Міністерство юстиції України вважає незаконними відмови банків виплачувати клієнтам депозити, терміни яких закінчилися під час роботи в цих банках тимчасових адміністрацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Введення тимчасової адміністрації банку не є перешкодою для виплати депозитів, термін зберігання яких закінчується у період діяльності тимчасової адміністрації», - сказав М.ОНІЩУК.

За його словами, Міністерство юстиції підготувало відповідну позицію і направило її до Національного банку України.

«І Національний банк не спростовує таке праворозуміння. Наскільки мені відомо, низка банків, в які введено тимчасову адміністрація, пропонує вкладникам скласти програму повернення вкладу поетапно протягом певного періоду, виходячи з об`єктивних можливостей банку», - додав М.ОНІЩУК.

Міністр наголосив, що відмова тимчасової адміністрації у видачі депозиту є незаконною.

«Тимчасова адміністрація банку зобов`язана виплатити депозит, якщо термін дії договору закінчується в період її діяльності», - сказав М.ОНІЩУК.