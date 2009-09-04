У МВС замовили ”європейське” спецавто для ув’язнених

Міністерство внутрішніх справ України визначило переможця конкурсу на кращий новий автомобіль для перевезення ув’язнених.

Як передає ІА "МОСТ-Харьков", за інформацією прес-служби МВС, конкурс було оголошено, враховуючи підготовку країни до Євро-2012.

У міліції побоюються, що європейські футбольні хулігани, у разі, якщо правоохоронцям доведеться доставляти їх у дільницю, не "схвалять" авто для ув’язнених, що дісталися українській міліції у спадок від МВС СРСР. Адже нинішнє авто для ув’язнених – це велика залізна будка, поставлена на шасі вантажівки "ГАЗ".

Вимоги МВС до нового - "європейського" – авто для ув’язнених такі: "комфортні умови як для заарештованих, так і для конвою. А саме: сучасні системи опалювання і кондиціонування і кардинально новий внутрішній дизайн - замість загальних камер для взятих під варту мають бути обладнані індивідуальні місця з м`якими сидіннями.

Конкурс МВС виграв Херсонський автомобільний завод "АнтоРус".

Як розповів ІА "МОСТ-Харьков" начальник відділу з продажу підприємства Сергій ГОРБУНОВ, новий автомобіль, а точніше, автобус для перевезення ув’язнених, буде зібрано на базі шасі Nissan, які завод виробляє за ліцензією. Також "тюремний автобус" матиме Nissan-нівський двигун.

Показати "європейське авто для ув’язнених" Херсонський автозавод планує наприкінці вересня.