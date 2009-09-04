7 вересня - 12-00 - В редакції газети «Комсомольськая правда» в Украине» працюватиме пряма лінія за участю міністра юстиції Миколи Оніщука. Питання: Чим загрожує Україні попадання в чорний список держав, що не дотримують судові рішення? Чи зміниться на краще ситуація в Департаменті виконання покарань з призначенням нового керівника? Коли буде спрощена процедура реєстрації друкарських ЗМІ? та ін. (вул. Фрунзе, 104; 5 поверх). Потрібна акредитація. Телефони: (8-093) 408-84-04. Email: azaharov@kp.ua, (8-066) 784-17-19. E-mail: nl@kp.ua.