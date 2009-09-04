Круглий стіл на тему: “Шляхи підвищення якості загальної та професійної освіти у виховних колоніях”

7 вересня - 14-00 - Круглий стіл на тему: “Шляхи підвищення якості загальної та професійної освіти у виховних колоніях”. Організатор – ГО “Комітет сприяння захисту прав дитини” спільно з Держдепартаментом України з питань виконання покарань (вул..Мельникова, 81). Потрібна акредитація. Телефони: 461-86-07, 461-86-14; 050-539-94-40 до 12-00 7 вересня.

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