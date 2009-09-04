У Росії будуть наново розслідувати вбивство Політковської

У Росії будуть наново розслідувати вбивство Анни Політковської. Верховний суд постановив повернути справу до прокуратури.

Про це клопоталися і прокуратура, і адвокати родини загиблої. Таким чином, справу чотирьох підозрюваних, яких раніше виправдали, об`єднають зі слідством, яке досі шукає ймовірного вбивцю і замовників. Колишні колеги Політковської вважають, що без з`ясування імен замовників, неможливо засудити і виконавців злочину. Анну Політковську застрелили у Москві три роки тому.

5 канал