Нові правила в`їзду в Україну загрожують життю шукачів притулку

Нові правила перетину державного кордону України сприяють порушенню прав біженців і шукачів притулку, а також ведуть до порушення принципу «невидворення» (non-refoulement).

Про це йдеться у заяві Центру "Соціальна дія" та Асоціації "Права людини у Центральній Азії", переданій агентству УНІАН.

Правозахисники зазначають, що новий порядок, за офіційним роз`ясненням, був введений з метою протидії незаконній міграції з країн з міграційним ризиком, громадяни яких використовують Україну як транзитний пункт на шляху до країн Західної Європи. До переліку таких країн увійшли 5 країн пострадянського простору (Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан) і 85 країн Африки, Азії та Близького Сходу.

Зокрема, за новими правилами, іноземні громадяни 90 країн, а також особи без громадянства, які живуть у цих країнах, у випадку в`їзду до України або транзитного проїзду, повинні мати при собі кошти у 20-кратному розмірі від прожиткового мінімуму, встановленого в Україні. Розрахунок на покриття видатків на період від 1 до 30 днів, незалежно від терміну перебування, складає 12 тис. 620 гривень (понад $1600). Особа, яка в`їжджає, має підтвердити цю суму шляхом пред`явлення на вимогу готівки або банківської карти. В останньому випадку необхідно надати виписку з рахунку за останні три дні. Якщо особа не може підтвердити свого фінансового забезпечення, їй виносять постанову про відмову в пропуску через державний кордон України.

Таке рішення української влади викликало занепокоєння у правозахисників. "Не до кінця зрозумілими залишаються принципи, згідно з якими формували перелік країн, громадяни яких відтепер перебувають на «особливому» становищі на момент прибуття на кордон України", - заявляють у Центрі "Соціальна дія". За словами правозахисників, те, наскільки відбір цих країн є політичним кроком, продемонструвало виведення зі вказаного переліку Молдови — незабаром після початку дії наказу: "Причиною стало те, що влада цієї країни потурбувався про усунення заходу, який дискримінував її громадян — і ніяка «потреба у боротьбі з нелегальною міграцією» не завадила цьому".

Крім того, на думку правозахисників, незрозумілим залишається відповідь на питання, за якими критеріями було визначено суму в розмірі 20 мінімальних зарплат як достатню для перетину кордону. "Далеко не всі громадяни України, повертаючись додому з-за кордону, можуть довести наявність таких коштів. Ті, хто ухвалював подібне рішення, недвозначно вказали: прожити в Україні можна лише на суму, яка перевищує офіційно визнаний мінімум у багато разів", - заявляє Центр "Соціальна дія".

Також, як заявляють правозахисники, у згаданому наказі Держкордонслужби нічого не сказано про виключення з переліку тих, кого можна піддавати перевірці - таких категорій осіб, як шукачі притулку чи біженці. "З тих, кого перевіряти обов`язково, виключено іноземних студентів, які навчаються в Україні; осіб, які мають українську реєстрацію, і ще кілька груп. Осіб, які шукають в Україні притулку, можуть піддати такій перевірці — і якщо вони не матимуть достатніх коштів, не допустять в Україну", - сказано у тексті заяви.

"Подібні заходи — довільні й малообґрунтовані — мають дискримінаційний характер. Вони є родючим ґрунтом для корупції та нелегальних схем перетину кордону України для тих, хто ще вчора цілком міг в`їхати без порушення закону", - заявляють правозахисники.

За їхньою інформацією, 2 вересня цього року УВКБ ООН оприлюднило звернення до уряду України, в якому йдеться про те, що фінансові вимоги не мають зачіпати доступ до процедури надання притулку і порушувати принцип «невидворення», передбачений Конвенцією ООН про статус біженців 1951 року. Україна ратифікувала цю міжнародну угоду 2002 року без будь-яких застережень. УВКБ ООН підкреслює, що нові вимоги Державної прикордонної служби України можуть виявитися причиною невиконання Україною зобов`язань відповідно до Женевської Конвенції, також низки інших міжнародних угод.

Асоціація «Права людини у Центральній Азії» та проект «Без кордонів» Центру «Соціальна Дія» закликають уряд України роз`яснити, на яких підставах було визначено суму необхідного мінімуму коштів та часового обмеження у місяць; роз`яснити, за яким принципом формувався перелік 90 країн, від громадян яких вимагають виконання даних вимог, - і як вибіркове ставлення до іноземців відповідає принципам не-дискримінації; роз`яснити, чи готова українська влада до можливих кроків іноземних урядів у відповідь.

У сфері захисту біженців і шукачів притулку правозахисники закликають забезпечити доступ шукачів притулку до національної процедури у випадку, коли прохання про надання статусу біженця заявлене при перетині кордону; забезпечити безперешкодний доступ представників УВКБ ООН до тих осіб, затриманих на державному кордоні, які просять про надння статусу біженця в Україні; надати роз`яснення щодо застосування нових правил до шукачів притулку і біженців.