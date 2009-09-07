У Житомирі віряни вимагають повернути церкву

У Житомирі православні вимагають повернути їм Хрестовоздвиженськоу церкву.

Як УНІАН повідомили в ініціативній групі з повернення храму віруючим, у Хрестовоздвиженській церкві з 1987 року розміщується житомирський Музей природи.

Питання відновлення діяльності Хрестовоздвиженського церкви у Житомирі церковна громада порушила після президентського указу 2002 року, яким усі культові споруди мали бути безоплатно передані віруючим. Це питання також порушувалося і під час відвідин Житомира предстоятелем Української православної церкви Блаженнішим митрополитом ВОЛОДИМИРОМ.

Як повідомлялося, минулого року після хресної ходи та пікетування віруючими обласної ради влада області утворила комісію щодо вирішення зазначеного питання.

Як повідомили УНІАН у Житомирській облраді, 14 липня цього року заступник голови Житомирської обласної ради Михайло ДІМОНТ провів засідання координаторів секцій комісії з вивчення історії будівництва і використання будівлі Музею природи – колишньої Хрестовоздвиженської церкви у Житомирі. Там прозвучало, що вже минуло 9 місяців після згаданого пікетування та зустрічі керівництва області з віруючими. Тоді ж голова облради Віталій ФРАНЦУЗ та голова облдержадміністрації Юрій ЗАБЕЛА пообіцяли приміщення церкви повернути. Наразі міська влада має розв’язати проблему з надання приміщення для Музею природи.