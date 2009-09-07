9 вересня 2009 р. Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна» проводить прес-клуб на тему «Комендантська година для дітей: за і проти».

Заява голови Всеукраїнської громадської організації "Комітет з боротьби з організованою злочинністю і корупцією" про намір до вересня розробити і направити на розгляд Верховної Ради законопроект, що передбачає введення в Україні "комендантської години" для неповнолітніх – обмеження перебування на вулиці після 22-00, зроблена 10 серпня цього року, викликала суперечки серед фахівців, журналістів та широкого загалу.

Представники правозахисних організацій, таких як Українська Гельсінська Спілка та Харківська правозахисна група, у своїх заявах виступають категорично проти введення комендантської години для дітей, посилаючись на міжнародні документи та положення національного законодавства, які проголошують право людини на вільне пересування.

З іншого боку, основний аргумент на користь введення комендантського часу полягає в тому, що цей крок допоможе вирішити проблему зростання дитячої злочинності.

Що думають з цього приводу експерти – представники міжнародних та громадських організацій, державні діячі? Які результати бліцопитування, проведеного серед громадян України? Які наслідки – позитивні чи негативні будуть домінуючими в разі введення таких обмежень? Відповіді на ці запитання можна отримати у ході прес-клубу.

До участі у прес-клубі запрошені представники Міністерства Україні у справах сім`ї, молоді та спорту, Міністерства освіти та науки України, Міністерства внутрішніх справ, міжнародних та громадських організацій.

Місце проведення: Українське національне інформаційне агентство Укрінформ, вул. Б. Хмельницького, 8/16. Початок о 14.00.

За детальнішою інформацією звертатися до Центру «Ла Страда-Україна» за тел. 8 044 205 37 36, 205 37 95. Контактна особа: Світлана Колесникова