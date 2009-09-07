В Ірані готується страта двох жінок, які прийняли християнство

Смертна страта загрожує 27-річній Мерієм РОСТАМБУР і 30-річній Марзієх ЕЗМЕІЛАМБАД - іранкам, які прийняли християнство.

Як повідомляє портал Кредо.ру з посиланням на блог Agazilos.org, їх заарештували ще навесні цього року на своїй квартирі, де поліція знайшла Новий Заповіт.

Зараз жінки перебувають у в`язниці Тегерана, де зазнають тортур і приниження - зокрема, їх піддають регулярним фізичним покаранням п`ять разів на день. Спочатку їх помістили в одну камеру з 25 іншими в`язнями, потім ізолювали, зав`язавши їм очі.

За законами Ірану, що передбачають ув’язнення або смертну страту при відмові від ісламу, під час п`ятиразової молитви мусульман упродовж дня в`язнів повинні бити батогами, а кількість їжі і води для них - поступово зменшуватися, поки вони не повернуться в іслам.

9 серпня відбулося перше засідання суду у справі М.РОСТАМБУР та М.ЕЗМЕІЛАМБАД. Прокурор категорично наполягав, щоб жінки відмовилися від своєї віри, проте підсудні заявили, що не шкодують ні про що і не відмовляться від свого вибору віри в Христа.