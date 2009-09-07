Круглий стіл на тему: «Діяльність засобів масової інформації в період президентської виборчої кампанії 2010 року»

8 вересня - 14-30 - Круглий стіл на тему: «Діяльність засобів масової інформації в період президентської виборчої кампанії 2010 року». Круглий стіл, ініційований заступником Голови Верховної Ради України М.Томенко, проводиться з нагоди Міжнародного дня солідарності журналістів. Учасники: заступник Голови ВРУ М.Томенко, народні депутати, представники Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, Держкомітету телебачення та радіомовлення України, члени Центральної виборчої комісії, представники ЗМІ (вул. Грушевського, 5, конференц-зала Верховної Ради України). Вхід за картками акредитації.

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