8 вересня - 15-00 - Відбудеться медіа-захід «Ґендер і ми». Йтиметься про трудності та перспективи формування гендерної культури в Україні. Учасники: директор Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Валерій Танцюра; начальник ГУ у справах сім`ї та молоді КМДА Сергій Березенко; заст.директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України Казимир Левківський; експерт з гендерних питань Програми розвитку ООН Тамара Мельник. Відбудеться презентація посібника «Ґендер і ми» ( Будинок вчителя, вул. Володимирська, 57). Телефон: 8-050-462-43-26.