10 вересня - 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція адвоката Віктора Кравцова на тему: “На цей раз син-мажор у ДТП не винен!”. Йтиметься про кримінальну справу, що набула широкого резонансу через можливу участь у ній дітей відомих політичних персон (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.