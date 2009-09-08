Міністр: вузи самі повинні встановлювати квоти на пільговиків

Міністерство освіти та науки розглядає ідею дозволити вищим навчальним закладам самостійно встановлювати квоти на прийом абітурієнтів поза конкурсом.

Про це Бюро журналістських розслідувань «Свідомо» повідомив міністр освіти та науки Іван ВАКАРЧУК.

«Щоб самі ВНЗ встановлювали квоти на окремі спеціальності. Але це ще не рішення, а ідея», - сказав він.

Іншою зміною, яку обговорює Міносвіти, є скасування або обмеження права вступати поза конкурсом для призерів учнівських олімпіад, що проводяться Малою академією наук.

«До нас були звернення з ВНЗ щодо низької кількості балів у таких призерів», - зауважив міністр.

Право вступати поза конкурсом зараз надано інвалідам І, ІІ груп та інвалідам до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю; «чорнобильцям»; учасникам бойових дій та інвалідам війни; дітям-сиротам та дітям, які залишилися без піклування батьків; дітям, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах при вступі на навчання за гірничими спеціальностями; шахтарям зі стажем підземної роботи не менше трьох років; дітям шахтарів зі стажем підземної роботи не менше 15 років; дітям шахтарів, загиблих внаслідок нещасного випадку на виробництві та дітям шахтарів-інвалідів I та II груп; дітям військових, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків; призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, якщо вступають за спеціальністю, з якої брали участь в олімпіаді; учасникам міжнародних олімпіад, якщо вступають за спеціальністю, з якої брали участь в олімпіаді.

Проаналізувавши вступну кампанію на 10 факультетах у 10 престижних університетах, бюро «Свідомо» підрахувало, що середній бал пільговиків на шкільних тестах був нижче середнього балу звичайних абітурієнтів, які б проходили на бюджетні місця якби пільги не діяли, на 16-60 балів за тест.

Хоча пільги на вступ поза конкурсом критикують багато освітян, жоден політик не заявив про готовність їх скасувати.

У серпні Президент України В.ЮЩЕНКО висловився проти цього, але доручив І.ВАКАРЧУКУ вирішити проблему і не позбавляти бюджетних місць вступників з високими балами.