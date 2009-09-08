Москаль взявся за депутатського синка

Заступник міністра внутрішніх справ України – начальник кримської міліції Геннадій МОСКАЛЬ просить доручити працівникам Генеральної прокуратури вивчити кримінальні справи і відмовні матеріали щодо Віталія ФАЙНГОЛЬДА, сина депутата Сімферопольської міської ради Йосипа ФАЙНГОЛЬДА, і ухвалити законне рішення щодо них.

Як повідомила прес-служба Головного управління МВС України в Криму, у зверненні до керівництва Генпрокуратури Г.МОСКАЛЬ повідомляє про кілька інцидентів.

За його даними, в 2002 році В.ФАЙНГОЛЬД з групою молодих людей здійснив хуліганські дії в клубі «Два капітани» в Сімферополі. Міліція порушила кримінальну справу, яку об`єднали зі справою за фактом здійснення у вересні 2008 року сином депутата дорожньо-транспортної події, в результаті якої загинув мотоцикліст, і передали в прокуратуру автономії з подальшим направленням до суду. «Проте до суду було направлено кримінальну справу лише за фактом ДТП, а за хуліганськими діями з боку В.ФАЙНГОЛЬДА факт було незаконно закрито», - зазначили в міліції.

У 2005 році, стверджує начальник Головного управління міліції Криму, В.ФАЙНГОЛЬД з хуліганських мотивів побив і завдав тілесних ушкоджень працівникові прокуратури. У порушенні кримінальної справи було незаконно відмовлено, зазначає міліція.

Крім того, того ж року до органів внутрішніх справ звернулася громадянка із заявою про те, що в готелі «Салгір» в Сімферополі В.ФАЙНГОЛЬД її згвалтував. У порушенні кримінальної справи відмовлено, зазначили у прес-службі міліції Криму.

За даними міліції, в 2007 році в ресторані «Княжа втіха» В.ФАЙНГОЛЬД з хуліганських мотивів побив і завдав тілесних ушкоджень співробітникові спецпідрозділу «Беркут». «У порушенні кримінальної справи було незаконно відмовлено», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у липні Залізничний райсуд Сімферополя приступив до розгляду по суті кримінальної справи стосовно 25-річного В.ФАЙНГОЛЬДА, під час зіткнення з автомобілем Bentley якого загинула байкерша Ганна Мішуткіна. У неї залишилася малолітня донька. Батько Г.МішуткіноЇ Олександр ГОППЕ подав цивільний позов з вимогою відшкодувати 500 тис. грн. моральної шкоди. В.ФАЙНГОЛЬД готовий виплатити 50 тис. грн.

Як встановили експерти, В.ФАЙНГОЛЬД їхав на автомобілі зі швидкістю 171 кілометр на годину. Він звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що призвело до смерті потерпілого. В.ФАЙНГОЛЬД визнав свою провину. Проте, при цьому він запевнив, що натискав на гальмо. Суд опитує свідків події.