Підполковник міліції зламав диктофон головного редактора газети

7 вересня хмельницька міліція повідомила ім‘я чоловіка, який перешкоджав професійній діяльності головного редактора обласної газети «Моя газета+» Людмили Луніної. Ним виявився заступник начальника Хмельницького MB УМВС України в Хмельницькій області підполковник міліції Сергій Войтюк. Про це повідомила прес-служба КНМП.

Нагадаємо, що 28 липня цього року під час акції протесту вкладників одного з банків Хмельницького чоловік у цивільному вихопив з рук Людмили Луніної диктофон і на очах усіх присутніх зламав його. При цьому його зафіксували на фотокамеру. Заступник начальника Управління кадрового забезпечення Хмельницького УМВС Микола Підгаєцький повідомив також, що за фактами неправомірних дій працівників міліції проводиться службове розслідування, про результати якого буде повідомлено додатково.

«Людмила Луніна висловила здивування, чому міліція так довго зволікала з відповіддю, адже особа міліцейського керівника Сергія Войтюка була відома всім свідкам конфлікту. Вона певна, що назвати ім`я зловмисника міліція змушена була через її рішучість відстояти справедливість й інформаційна підтримка інших ЗМІ. Журналістка має намір притягти зловмисника до відповідальності», - пише прес-служба.

Голова комітету Київської незалежної медіа-профспілки Юрій Луканов нещодавно закликав парламентський комітет зі свободи слова розглянути окрім конфлікту між знімальною групою СТБ і народним депутатом Олександром Ткаченком й випадок із Людмилою Луніною.

«Телекритика»