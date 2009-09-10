Експерт: справді нові ліки зазвичай не рекламуються

Недоброякісна реклама імпортних ліків призводить до безконтрольного прийому ліків та самолікування українців.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив президент Об`єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України Валерій ПЕЧАЄВ.

“Загальний обсяг витрат іноземних фармкомпаній на рекламу ліків в Україні у різних медіа тільки за перше півріччя 2009 року становить майже 500 мільйонів гривень”, - сказав він, наголосивши, що всі препарати, які рекламуються - “це генерикові препарати, які давно вийшли з-під патенту”.

“Подібні генерики виробляють і вітчизняні виробники, однак їхня ціна втричі або й більше нижча за імпортні аналоги. Покупець, придбавши генериковий імпортний препарат, фактично платить не за ліки, а за трейд-марку”, - зауважив В.ПЕЧАЄВ.

За його словами, обсяг продажів вітчизняних виробників ліків у натуральному вираженні становить 70% ринку, а у грошовому - 25%, натомість імпортних лікарських препаратів продається 30%, що у грошовому вираженні - 75% від усього ринку ліків України. “Інноваційні препарати займають лише 5% ринку. Ці препарати перебувають під патентним захистом і зазвичай не рекламуються в засобах масової інформації, оскільки немає потреби доводити їхню ефективність,” - наголосив він.

В.ПЕЧАЄВ також повідомив, що у травні цього року Об`єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості подало до Антимонопольного комітету заяви щодо 21 лікарського препарату, реклама яких не відповідає дійсності, ще 9 позовів готуються. “Ми закликаємо Антимонопольний комітет України прискорити розгляд позовів щодо даних препаратів, а Верховну Раду - розглянути поданий Кабміном Закон про внесення змін до "Закону про рекламу", - наголосив В.ПЕЧАЄВ.

Він відмовив журналістам у проханні повідомити назви лікарських препаратів, реклама яких не відповідає дійсності. “Я не можу їх назвати. Вони є усі в Антимонопольному комітеті. Свідомо не можу назвати, бо це може бути розцінено як недобросовісна інформація. Без розгляду я не маю права цього робити”, - сказав він.