За порушення мусульманських норм щороку вбивають 5 тис чоловік

Щороку 5 тисяч чоловік в світі гинуть в результаті "вбивств честь", які скоюються як помста за порушення мусульманських норм.

Статистика "вбивств честі" приводиться в доповіді, підготовленій експертами Організації Об`єднаних Націй, передає NEWSru.com з посиланням на газету The Wall Street Journal. У свою чергу, в Раді Європи повідомили, що дана практика останнім часом почастішала в таких країнах, як США, Франція, Швеція, Нідерланди, Великобританія і Туреччина.

Причому серед жертв є і обернені з ісламу християни, наголошується в доповіді ООН.

Із західноєвропейських країн лише у Франції, де проживає найбільше в Європі число мусульман, активно розвинена система захисту від "вбивств честі". Йдеться про спеціальні центри, де можна отримати консультацію і притулок.

Серед гучних подібних розправ, вчинених за останні роки, газета приводить вбивство в Лондоні 20-річної біженки з Іраку її батьком і дядьком, спалення живцем 17-річної дівчини в передмісті Парижа, побиття до смерті 20-річної дівчини її братом в Туреччині за те, що вона зробила аборт.

В останні два місяці в пресі з`являлися повідомлення про 17-річну християнку із США Ріфке Барі, яка втекла зі штату Огайо від батьків-мусульман, що збиралися її убити "за боговідступництво". В даний час вона переховується в сім`ї пастора у Флориді.

Не зважаючи на те, що в 1990 році в Каїрі представники 54 мусульманських країн підписали Декларацію про права людини в ісламі, яка допускає застосування суворих норм шаріату лише у виняткових випадках, в більшості країн як і раніше практикуються тортури, насильницький вступ до шлюбу і "вбивства честі".