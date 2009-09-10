В ПАРЄ хочуть мати доступ до Абхазії та Південної Осетії

Голова Комітету з питань міграції, біженців та населення Парламентської Асамблеї Ради Європи Корьєн ЖОНКЕР вважає, що Рада Європи має бути більш амбітною у подоланні гуманітарних наслідків російсько-грузинської війни та розв’язанні проблем захисту прав людини.

Як повідомляє офіційний сайт Ради Європи, про це вона заявила 9 вересня на засіданні Комітету Міністрів Ради Європи на рівні постійних представників у Страсбургу.

К.ЖОНКЕР, зокрема, закликала представників 47-ми країн-членів Ради Європи залучити організацію до так званого Женевського процесу – переговорів між Росією та Грузією за посередництва ЄС щодо наслідків російсько-грузинської війни.

Крім того, голова Комітету заявила про необхідність присутності представників Ради Європи в Абхазії та Південній Осетії.

“Рада Європи повинна мати очі та вуха на місці в самопроголошених регіонах Абхазії та Південній Осетії. Без цього, ми будемо в кращому випадку наполовину зрячими і, якщо не глухими, то з поганим слухом”, - заявила К.ЖОНКЕР.

Як повідомляв УНІАН, після російсько-грузинської війни, що відбулася на початку серпня 2008 року, Абхазія та Південна Осетія проголосили незалежність і зараз, фактично, контролюються російськими військами.

З осені 2008 року тривають переговори у Женеві між Росією та Грузією за посередництва ЄС, однак поки вони не дали ніякого результату. Територія двох самопроголошених республік залишається закритою як для міжнародних спостерігачів, так і для міжнародної гуманітарної допомоги.